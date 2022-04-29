بقيمة 4 ملايين جنيه.. الأمن يداهم وكر عصابة ترويج مخدر «الشابو» بالمنوفية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، تخصصا فى الاتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطنى - الأمن العام"، نجحت قوات الأمن في استهداف المتهمين وضبطهما حال استقلال سيارة بدائرة مركز شرطة قويسنا وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4٫000٫000 مليون جنيه تقريباً).

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.