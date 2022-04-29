الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بقيمة 4 ملايين جنيه.. الأمن يداهم وكر عصابة ترويج مخدر «الشابو» بالمنوفية

الأمن
الأمن

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، تخصصا فى الاتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطنى - الأمن العام"، نجحت قوات الأمن في استهداف المتهمين وضبطهما حال استقلال سيارة بدائرة مركز شرطة قويسنا وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4٫000٫000 مليون جنيه تقريباً).

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة الشرقية مخدرات المخدرات مكافحة المخدرات محافظة المنوفية الحسين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سيارة نقل قويسنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

مصدر أمنى ينفى شائعات الإخوان بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو

نقابة الصحفيين تنعى عماد الفقى.. وتدعو لتجنب طرح تأويلات للحادثة وأسبابها دون تحقق

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

المعزول «مرسي».. رئيس صوري دفعه مكتب الإرشاد نحو الهاوية

خيرت الشاطر.. تفكير شيطاني يقود رجل «الإخوان» القوي للحكم بأي ثمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟