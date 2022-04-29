العائدون الحلقة 27|«هندمك على دخول البلد دي».. تفاصيل المكالمة النارية بين عمر و«سياف» والي داعش

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وبدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل العائدون، بمفاجأة صادمة تلقاها عمر ضابط المخابرات العامة “أمير كرارة”، خلال تواصل علاء معه عبر هاتف “الثريا” لإبلاغه بموقع عناصر داعش في الصحراء الغربية، حيث انتزع سياف، والي داعش، الهاتف من يد “علاء”، وقال: “ايه يا عمر المفاجأة اخرست لسانك”، ليرد عليه عمر قائلًا: “لا بس انت سمعت اسمي عشان كدا بتناديني بيه انا كدا مش عارف اقولك ايه”.

وتابع والي داعش: “أنا سياف الكيلاني أظن أنك حافظ اسمي مظبوط”، قبل أن يأتيه الرد من عمر: “يا سلام.. طبعا اعرفه كويس.. ده أنا مستنيك تدخل مصر عشان ادفنك جواها”.

وواصل “سياف”: “صدقني يا عمر الأحلام بتفضل أحلام وعمرها ما بتتصدق.. راح تضل مشهور لا تخاف.. راح يلقبوك بالضابط اللي اتكلم مع سياف الكيلاني.. بس أنت يا مسكين هتعيش احساس العجز اني كنت بين إيديك وما قدرت تعمل حاجة”.

ليرد عليه "عمر": “الحلم اللي عمرك ما هتشوفه بيتحقق يا سياف.. غرورك دا هيبقى الحبل اللي بيتلف حوالين رقبتك.. هندمك انك فكرت تخش برجلك البلد دي”.

وأكمل سياف: “عمري ما فكرت اني هموت بالطريقة دي بتعرف ليه.. لان اللي مثلي ما بيموت هيك بيموت اما مقاتل أو أو على سريره، أما هذا الشاب اللي بعتهولي ليموت بايدك فأنا بدوري هبعته لعند الشاب اللي ارسلته من قبله حسين.. فاكر الاسم دا يا عمر”.

فأجابه عمر: “طبعا فاكر اسمه وشكله وصوته.. وقريب أوي هندمك على اللي عملته فيه عشان تبقى عبرة لأي كلب يفكر يمد ايده على أي مصري”.

ليرد “سياف”: “عاجبني كتير اصرارك وحماسك وغيرتك بس للاسف اخترت طريق الضلال وتركت طريق الحق.. ياريتك كنت معانا كان احسن بكتير ليك ولينا”.

هنا قال عمر: “هو دا الفرق بينا وبينكم طول عمركم بتشوفوا اللي عندنا ونفسكم فيه.. بس احنا بنشوف اللي عندكم وبنحس بالقرف.. عارف يا ”سياف" طول عمرنا مختلفين في كل حاجة الا حاجة واحدة بس إن هيجي يوم ونمحيكم من على وش الأرض.. النهاردة بقى أو بكرة أو بعده بس قسما بالله ليحصل".

ليفاجئه "سياف"قائلًا: “بكرة بتشوف ياعمر راح ارجع اذكرك بالمكالمة دي واقولك أن سياف الكيلاني ما في شيء يوقف بطريقه وما في أي قوة بالكون تمنعه عن تحقيق هدفه”.

العائدون

يعرض مسلسل "العائدون" حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

أبطال مسلسل “العائدون”

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.