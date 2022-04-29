تفاصيل الحلقة 27 من «فاتن أمل حربى»: سيف يحبس ابنتيه ليجبر طليقته على التنازل

شهدت الحلقة 27 من مسلسل "فاتن أمل حربي"، للفنانة نيللي كريم، والمذاع عبر فضائية cbc، العديد من الأحداث ومنها رد فعل فاتن "نيللي كريم"، مع سيف "شريف سلامة"، بعد خطفه لابنتيها عند رؤيته في قسم الشرطة.

وقامت فاتن بالاعتداء على سيف، في القسم وأمام الضابط، وقال للضابط إن طليقته تمنعه من رؤية أولاده، وقام بإخبارها أن تسمع كلامه وأنه سيتنازل عن المحضر.

وقام سيف، بحبس ابنتيه في غرفة بالمنزل، ولامه محاميه مؤكدًا أن ما قام به من خطف ابنتيه جناية يعاقب عليه القانون سواء قام بخطفهم بنفسه أو بواسطة غيره فإنه يحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه لأي من الوالدين أو الجدين لم يسلما الطفل لصاحبة الحضانة، وأن تم الخطف بدون تحايل او إكراه في فترة حضانة الأم.

وقامت الطلفتين بالهروب من شباك الغرفة وحاولتا أن تستقلا توك توك، لكي يوصلهما لمصر الجديدة وحاول السائق خطفهما ولكنهما استطعن الهرب.

وأخبرت فاتن، سيف بان لديها استعداد أن تفعل ما يريده من أجل ابنتيها، في الوقت الذي حاولت فيه ابنتيها الوصول لها والاستعانة بإحدى السيدات وإخبارها أنهن ابنتي فاتن أمل حربي.

واستغل سيف الموقف وأخذ محاميه لكي تتنازل عن نفقة الأطفال ودعوى تبديد المنقولات ودعوى الولاية التعليمية وكذلك أن تعود لعصمته بالعقد عليها من جديد.

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبدالغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.