العائدون الحلقة 27|بعد اكتشاف أمر علاء.. سياف: «هخليك تنتظر الموت»

العائدون

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل “العائدون”، باكتشاف “سياف” حقيقة “علاء” الذي استولى على هاتف “الثريا” للتواصل مع عمر ضابط المخابرات العامة “أمير كرارة".

وبدأ “سياف” محاولاته للضفط على “علاء”، حيث أطلق النيران على قدمه محاولًا تهديده بالقتل وهو يقول له: "أنا منتظر الضابط يجيلك.. أنا مش هموتك.. أنا هخليك تنتظر الموت".

العائدون

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

ويعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.