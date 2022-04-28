العائدون الحلقة 27| المخابرات العامة تنجح في تحديد موقع تواجد عناصر «داعش»

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وبدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل “العائدون”، باستقبال المخابرات العامة لإحداثيات موقع تواجد أمير داعش "سياف" وعناصر التنظيم المدربة على أعلى مستوى بأحد المناطق الجبلية بالصحراء الغربية، بعد المكالمة التي تلقاها ضباط الجهاز من عميلها السري “علاء”.

وأكد الضابط عمر “أمير كرارة”، أنه خدم في تلك المنطقة من قبل ويحفظ إحداثياتها، مما جعله يسرع في الانتقال إلى هناك لإنقاذه.

العائدون الحلقة 26

وتناولت الحلقة 26 من مسلسل “العائدون”، محاولات علاء "ميدو عادل" البحث عن وسيلة تواصل مع الضابط عمر "أمير كرارة" لإبلاغه بالعملية التي ستُنفّذ في اليوم التالي، الأمر الذي أثار شكوك أبو سفيان ومساعده.

ونجح “علاء” في سرقة “تليفون الثريا” من داخل خيمة مساعد رئيس التنظيم ويتصل بالضابط عمر ويُبلغه عن وجود “أبو سفيان” في مصر وتفاصيل العملية الإرهابية.

وانتهت الحلقة بإلقاء القبض على "علاء" خلال محادثته الهاتفية مع الضابط عمر، ليصاب الضابط عمر بالإحباط بعد اكتشاف أمر عميله السري.

أبطال “العائدون”

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريًا فى العرض الأول عبر منصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

وتدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.