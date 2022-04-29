الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قصر ثقافة المنوفية كامل العدد فى الحفل الختامى لأمسيات رمضان

قصر ثقافة المنوفية
قصر ثقافة المنوفية

اختتم قصر ثقافة المنوفية  فعاليات الليالي الرمضانية، بحضور المدير العام لقصر ثقافة المنوفية أحمد فوزىي، حيث قدمت  داليا فارس مدير قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم في  ختام ليالي رمضان الثقافية والانطلاقة الأولى لفريق "كذا لون الاستعراضي"، والذي أشرف على تدريبه  رضوي خلف بحضور الدكتور جمال حماد دكتور علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية، والدكتور خالد راشد نقيب المحامين السابق، والمهندس محمد ربيع منسق حياة كريمة بالمنوفية، وبعض القيادات بالمحافظة، وحضور مكثف من أولياء الأمور.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض الافتتاح لفريق كذا لون عرض فرعوني بعنوان "أرض الشرق"، ثم عرض "أحلى حروف الكلام"، وعرض "يا ماما يااماتي"، وتخلل الحفل بعض الفقرات الفنية منها العزف على آلة الطبلة للطفل رحمان طاهر من مواهب قصر الطفل، وبعض الفقرات الشعرية قدمتها جودي ونورسين في حب مصر، ثم عرض بعنوان "أم الدنيا". 

كما تم تقديم فقرة مميزة من قصر الثقافة دعمًا  لذوي الهمم، وهي أغنية بلغة الإشارة للموهبة المتميزة حبيبة بعنوان "بلادي أسلمي"، واختتم الحفل بعرض متميز لفريق كذا لون بعنوان "بنوتي"، وتكريم مدربة الفريق، وقد حاز الحفل إعجاب جميع الحضور، وأشاد الجميع بروعة الفقرات مع التوصية بدوام هذه الحفلات التي تبث روح البهجة والسعادة عند الأطفال وأسرهم. 

رمضان المنوفية طلاق محافظة طفل فارس حفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

مصدر أمنى ينفى شائعات الإخوان بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو

طارق شوقى يوضح  سبب عدم  وجود نماذج امتحانات لمادة الألمانى للثانوية العامة

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور عبر «الدستور»: حقوقكم محفوظة

خيرت الشاطر.. تفكير شيطاني يقود رجل «الإخوان» القوي للحكم بأي ثمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟