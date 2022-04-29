قصر ثقافة المنوفية كامل العدد فى الحفل الختامى لأمسيات رمضان

اختتم قصر ثقافة المنوفية فعاليات الليالي الرمضانية، بحضور المدير العام لقصر ثقافة المنوفية أحمد فوزىي، حيث قدمت داليا فارس مدير قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم في ختام ليالي رمضان الثقافية والانطلاقة الأولى لفريق "كذا لون الاستعراضي"، والذي أشرف على تدريبه رضوي خلف بحضور الدكتور جمال حماد دكتور علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية، والدكتور خالد راشد نقيب المحامين السابق، والمهندس محمد ربيع منسق حياة كريمة بالمنوفية، وبعض القيادات بالمحافظة، وحضور مكثف من أولياء الأمور.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض الافتتاح لفريق كذا لون عرض فرعوني بعنوان "أرض الشرق"، ثم عرض "أحلى حروف الكلام"، وعرض "يا ماما يااماتي"، وتخلل الحفل بعض الفقرات الفنية منها العزف على آلة الطبلة للطفل رحمان طاهر من مواهب قصر الطفل، وبعض الفقرات الشعرية قدمتها جودي ونورسين في حب مصر، ثم عرض بعنوان "أم الدنيا".

كما تم تقديم فقرة مميزة من قصر الثقافة دعمًا لذوي الهمم، وهي أغنية بلغة الإشارة للموهبة المتميزة حبيبة بعنوان "بلادي أسلمي"، واختتم الحفل بعرض متميز لفريق كذا لون بعنوان "بنوتي"، وتكريم مدربة الفريق، وقد حاز الحفل إعجاب جميع الحضور، وأشاد الجميع بروعة الفقرات مع التوصية بدوام هذه الحفلات التي تبث روح البهجة والسعادة عند الأطفال وأسرهم.