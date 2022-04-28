الاختيار 3 الحلقة 27.. ظهور أحمد المنسى وإشادته بأهل سيناء وأخلاقهم

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

وفي خلال الحلقة ظهر الفنان أمير كرارة بشخصية الشهيد أحمد المنسي الذي يلتقي بالضابط مروان العدوي ويقوم بدوره الفنان أحمد عز ويشيد بأهل سيناء أثناء زيارة العدوى لمنسي في المستشفى بعد إصابته بخلع في الكتف.

ويدور الحديث بينهما بسؤال الضابط مروان عن أخبار سيناء وأهلها ليرد المنسي قائلا: “سيناء زي الفل أنا كل يوم بكتشف حاجة جديدة في رجالة سيناء، زمان كنت بشوفهم حاجة تانية بس النهاردة بعترف لا شوفت في جدعنتهم ولا شهامتهم، ياريت كلنا نتعلم حاجة من أهل سيناء”.

وعند رد مروان عليه بأنه يأمل بأن يتم عمل مشروع تنموي تكون فيه كل قبائل سيناء ويعملوا في مشروع واحد ويتم تسميته "مصر- سيناء".

كان رد منسي عليه: “عارف لو حصل كده، عمر الإرهاب ولا الإخوان هيعرفعوا يعملوا حاجة في البلد دي”.



تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 26 لقاء حاسما بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ورد الفريق السيسي بعنف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.