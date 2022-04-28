«مستقبل وطن» يسلم 15 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج بأسيوط

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي محافظة أسيوط، سلمت أمانة مركز ديروط، 15 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج، الأكثر احتياجاً، مقدمة من الأمانة مساهمة منها في مساعدة الشباب والفتيات على بدء حياة أسرة جديدة، ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الحزب كنوع من أنواع التكافل، الذي يجب أن ينتشر بين كل فئات المجتمع، خاصة من القادرين لغير القادرين، وشملت كل هدية منهم أربعة أجهزة (شاشة تلفزيون - ثلاجة - غسالة - بوتاجاز)، ومن جانبه، وزعت أمانة مركز القوصية، جوائز المستوى الاول والثاني والثالث والرابع لمسابقة القران الكريم التي ينظمها الحزب للسنة الثالثة تحت اشراف امانة الموارد والخدمة المجتمعية بالمحافظة، وتبادلت المنصة كلمات التهنئة والتكريم للفائزين.

وفي محافظة أسوان، نظمت أمانة مركز دراو، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، في ليلة القدر، حيث تم تكريم عدد 100 من حفظة كتاب الله وعدد 15 من المعلمات الفضليات و10 أطفال من الصائمين الحافظين.

وفي محافظة بني سويف، نظمت أمانة مركز إهناسيا، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، في المسابقة الدينية الكبرى بقرية ميانة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بمركز إهناسيا، وعدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وشملت الاحتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم في المسابقة الكبرى لعام 1443 هجرية 2022 ميلادية، القرآن كاملا وكذلك الأوائل من حفظة ثلاثة أرباع القرآن والعشرة الأوائل من حفظة نصف القرآن والعشرة الأوائل من حفظة ربع القران، كما نظمت أمانة المركز، نهائي الدورة الرمضانية بمركز شباب العواونة لكرة القدم بين فريقي كوم الرمل وقاى، ومن جانبه، قام نائب الحزب بالمحافظة، بإهداء مستشفي بيا المركزي كمية كبيرة من الأدوية.

وفي محافظة الفيوم، اختتمت أمانة مركز الفيوم، فعاليات الدورة الرمضانية، والتي أقيمت بمركز شباب هوارة عدلان، والتي شارك فيها 30 فريق على مستوى المركز بالتعاون مع مجلس إدارة مركز شباب هوارة عدلان تميزت الدورة بالحضور الجماهيري الكبير والذي جعل المنافسات أكثر حماسا بين الفرق المشارك، وأسفرت المباراة النهائية فوز فريق مدينة الفيوم الجديدة (الحمام) علي فريق هوارة عدلان بضربات الترجيح.

وفى محافظة الغربية، نظمت أمانة مركز طنطا، حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم، على جميع المستويات بقرية فيشا سليم، وبدأت فعاليات الحفل، بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها فقرة ابتهالات ومدائح دينية، وفى نهاية الحفل تم تكريم الفائزين بالمسابقة وإعطائهم كتاب الله تعالى وشهادات تقدير تقديراً لتفوقهم وتميزهم في حفظ كتاب الله، وفي نفس الإطار، نظمت أمانة مدينة زفتي، حفل سحور عائلي، بمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية من قيادات الأوقاف والكنسية والأزهر الشريف، في جو يسوده المحبة والود والأخوة.

وفي محافظة الجيزة، افتتحت أمانة مركز أوسيم مقر الوحدة الحزبية بقرية سقيل، بالإضافة إلى توزيع جوائز حفظة القران الكريم بذات القرية وتكريم رموزها.

وفي إطار أخر، تواصل أمانة مركز العياط منافسات الدورة الرمضانية التي تنظمها أمانة الحزب بالمركز، وفي الوقت نفسه، واصلت أمانة مركز البدرشين حملتها التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم مواصلة الحملات المتنقلة لتطعيم أهالي قري المركز لليوم الـ114 علي التوالي.