أبرز أنشطة التضامن اليوم.. 530 مليون جنيه دعم نقدي لـ 117 ألف طالب من ذوي الهمم

شهدت وزارة التضامن، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

«التضامن»: 530 مليون جنيه دعم نقدي لـ117 ألف طالب من ذوي الهمم

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تقدم دعم نقدي ضمن برنامج "كرامة" لحوالي 117 ألف طالب من ذوي الإعاقة بتكلفة 530 مليون جنيه سنويًا.

وبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي 4,063,755 مليون أسرة خلال أبريل الجاري.

https://www.dostor.org/4070376



اتحاد الجمعيات يثمّن دعوة الرئيس لإجراء حوار حول تحالف العمل الأهلى

أعرب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يضم في عضويته الاتحادات الإقليمية بجميع محافظات مصر والاتحادات النوعية، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي- عن سعادته بمشاركته فى حفل إفطار الأسرة المصرية الذى تضمن خطابا تاريخيا لرئيس الجمهورية، والذي اتسم بالصراحة والموضوعية والقرارات التاريخية التي أعلنها، والتي تؤسس للجمهورية الجديدة، وتأكيده دعم منظمات المجتمع المدني تماشياً مع إعلانه 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدني.

https://www.dostor.org/4070665



التضامن: بروتوكول تعاون لتطوير قرية الفارسية في محافظة الأقصر برعاية «حياة كريمة»

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، فعالية توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لتنمية وتطوير قرية الفارسية مركز اسنا بمحافظة الأقصر بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وقع بروتوكول التعاون عن مؤسسة صناع الخير للتنمية الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة وعن اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة المجموعة ، بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن والمؤسستين الشريكتين.

https://www.dostor.org/4070770



«التضامن» تعلن إجراءات الحصول على مساعدات ذوي الهمم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه امتدادا لدور بنك ناصر الاجتماعي في توسيع قاعده التكافل بين المواطنين، فإنه يتم تصرف مساعدات في صورة عينية للأفراد المعاقين، من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين بالمجتمع من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم.

https://www.dostor.org/4070481