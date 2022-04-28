الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المشوار الحلقة 27| محامي «وجيه» يستغل الموقف ويرفع نسبته في صفقة الآثار إلى 15%

المشوار
المشوار

يواصل ماهر “محمد رمضان” وزوجته ورد “دينا الشربيني” رحلة الهروب خلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل "المشوار"، حيث تواصل أجهزة الأمن البحث عنه لكشف غموض قضية الآثار.

أحداث الحلقة 27 من "المشوار"

حاول سعيد “محمود الليثي” في الحلقة السابقة إقناع عمرو عبد الجليل بإيجاد مكان مناسب لماهر وزوجته حتى يكونا بعيدا عن أعين الشرطة ورجال وجيه بيه، ووافق عمرو عبد الجليل على أن يسكن معه ماهر مقابل الحصول على نسبة من صفقة بيع قطع الآثار.

من ناحية أخرى، استغل محامي وجيه وضعه الصعب في قضية الآثار المتهم بحيازتها، حيث طالب بزيادة نسبته بالصفقة إلى 15%.

المشوار"بطولة محمد رمضان (ماهر)، ودينا الشربيني (ورد)، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد كمال (وجيه بيه)، وبيومي فؤاد، غادة طلعت، ندا موسى، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين

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