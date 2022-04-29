في رمضان.. «الأزهر للفتوى والشباب والرياضة» يواصلان جهودهما التوعوية بالمحافظات

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك جهود مستمرة وأنشطة متواصلة يقوم بها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعدد من البرامج المتنوعة فى كافة المحافظات.

و أقيم على مدار الأيام الماضية عدد من الندوات والأمسيات الرمضانية شملت محافظات المنوفية والقليوبية وبورسعيد، وشملت الندوات عددًا من مراكز الشباب بمديريات الشباب والرياضة بهذه المحافظات.

وقد تناولت الندوات عددًا من المحاور التوعوية المهمة، كان أبرزها:

- مفهوم القدوة الحسنة عند المسلم وأهميتها.

- شمائل سيدنا النبي ﷺ التي يجب أن يقتدي بها المسلم.

- أصحاب النبي ﷺ واقتدائهم بسيد الخلق ﷺ.

وتأتي هذه الجهود الفاعلة في إطار التعاون المشترك والمستمر بين الأزهر الشريف ويمثله مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومؤسسات الدولة وهيئاتها للحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه وتقدمه، إضافة إلى العمل على تحقيق أهداف خطة الدولة النصرية للتنمية المستدامة 2030.

في سياق آخر، يعقد الأزهر الشريف احتفالية كبرى بالجامع الأزهر، اليوم بعد صلاة العصر، لتكريم الفائزين بمسابقة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم، والتي تشرف عليها الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، بالتنسيق مع لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، والإدارة العامة للجامع الأزهر، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتُعقَد المسابقة سنويًا، وقد تقدم للمسابقة لهذا العام أكثر من 162000 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، حيث اجتاز اختبار المرحلة الأولى للمسابقة 104529 طالبًا وطالبة، وقد بدأت مرحلة التصفيات النهائية بجميع المناطق الأزهرية في شهر مارس 2022، وسوف يتم تكريم عدد 22794 طالبًا على مستوى الجمهورية.

وتم ترشيح 388 طالبًا حصلوا على أعلى الدرجات في اختبارات التصفية النهائية بالمناطق الأزهرية، ومن المقرر أن يقوم فضيلة الإمام الأكبر بتكريم الطلاب الفائزين بالعشر مراكز الأول على مستوى الجمهورية، ظهر اليوم بمقر مشيخة الأزهر، بعدها تعقد احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لتكريم أوائل المناطق الأزهرية وعددهم 54 طالبًا.