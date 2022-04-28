الاختيار 3 الحلقة 27| السيسي: «الجيش عمره ما هيكون طرف في العملية السياسية»

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وركزت الحلقة 27 من مسلسل “الاختيار 3”، على لقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي “ياسر جلال”، بقادة الجيش للحديث عن حالة الاحتقان الموجودة في الشارع وتصرفات جماعة الإخوان.

وقال السيسي: “الخيط اللي بيربط بين الارهاب واللي بيحصل دلوقتي أصبح واضح”، ليرد أحد قيادات القوات المسلحة: " الوضع صعب وأمريكا بتدعم الإسلام السياسي في مصر والمنطقة كلها".

ليرد السيسي: "محدش يقدر يفرض على المصريين حاجة خارج إرادتهم "، ويعلق أحد قيادات القوات المسلحة: "حالة عدم احترام الدستور والقانون تسببت في حالة من الاحتقان في الشارع ".

وأكد وزير الدفاع: “مش محتاجين مجهود علشان نشوف حالة الاحتقان، لو كان الاسلام السياسي ده ناجح مكنش هيبقي في احتقان.. في حالة غضب نتيجة السياسيات التي تصب في مصلحة فصيل واحد وحالة الاقتصاد سيئة وتحتاج لسنوات من الإصلاح”.

وتابع: "الجيش عمره ما هيكون طرف في العملية السياسية .. كلمة بقولها للتاريخ الجيش ده جيش الشعب بيحمي مصر من أي خطر يواجهها سواء بره أو جوه "

الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذي أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 26 لقاء حاسما بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ورد الفريق السيسي بعنف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.