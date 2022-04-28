الاختيار 3 الحلقة 27.. لماذا انتقل مرسى إلى الحرس الجمهورى قبل 30 يونيو؟

واصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

كشفت الحلقة 27 من مسلسل الاختيار 3 عن انتقال الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مبنى الحرس الجمهوري، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة، كما تم زيادة عدد الحرس الخاص على الرئيس وعائلته، فى الوقت الذى امتنعت عائلته عن الخروج تمامًا لأي مكان لدواع أمنية.

وأظهرت الحلقة أن الانتقال تم نتيجة لدواع أمنية، كما كشفت عن أن مرسي قد انتقل إلى دار الحرس الجمهوري، لتخيله أن هناك مؤامرة على القوات المسلحة، ستحدث مع فرع من الجيش.

وكشفت الحلقة الـ 27 عن حديث الرئيس المعزول محمد مرسي، مع رئيس مكتبه أحمد عبد العاطي، وذلك قبل أن يخرج الأول لإلقاء خطاب يعتذر فيه للشعب المصري عما بدر منه من ومن جماعته من سوء إدارة بالبلاد وصل بها للوقوف على حافة الحرب الأهلية، وذلك مثلما نصحه به الفريق أول عبد الفتاح السيسي للخروج من المأزق الذي وصلت إليه البلاد.

وتضمن الحديث مطالبة عبد العاطي بالانتظار بضع ساعات لتعديل نص الخطاب من قبل الجماعة الإخوانية التي لديها تحفظات على بعض النقاط التي جاءت به.

وجاءت أهم التحفظات حسب عبد العاطي التحفظ على نية مرسي الاعتذار للشعب،

فقال عبد العاطي: "انت لست مدين سيادة الرئيس بالاعتذار للشعب بالعكس هم المدينون لك بالاعتذار لما يمارسوه يوميًا في حقك من تجاوزات، سنة كفاية حضرتك استحملتهم كتير، لازم يعرفوا إن حضرتك مش حاتسكت بعد كدة على أي تجاوز".



تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 26 لقاء حاسما بين الفريق أور عبد الفتاح السيسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ورد الفريق السيسي بعنف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.