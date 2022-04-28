الاختيار 3 الحلقة 27| «خيرت الشاطر».. شيطان الجماعة الإرهابية الذي حاول تدمير مصر

الاختيار ٣

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

على مدار 27 حلقة هي مجموع ما أذيع من مسلسل “الاختيار 3” منذ بداية شهر رمضان المبارك، رصد المسلسل العديد من وجوه الكيان الإرهابي الإخواني الذي حكم مصر لعام واحد أظهر خلاله نواياه المغرضة تجاه مصر..

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز مواقف القيادي الإخواني خيرت الشاطر التي رصدها الاختيار3..

كان أخطر ما كشفه المسلسل عن خيرت الشاطر هو شحنات الأسلحة الإخوانية التي كان يسعى إلى تهريبها للداخل المصري في الخفاء، فقد ظهر خلال الأحداث مُتحدثًا عن كمية الأسلحة المقرر استقبالها على متن أحد المراكب والتي توقف في أكثر من 3 موانئ بشرق آسيا قبل وصولها إلى مصر.

وظهر جليًا خلال الحلقات مدى كره “الشاطر” للجيش وقياداته حيث قال خلال إحدى الحلقات: «مش عاجبني وضع الجيش، ومش عاجبني وضع السيسي، وعايزين نحطه في مفترق طرق علشان نعرف هو معانا ولا علينا، عايزين نعرفه موقفه مننا».

وتأكيدًا على رغبته وجماعته في فرض السيطرة على الدولة المصرية، قال الشاطر: «قرار الفريق عبد الفتاح السيسي بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة، هي رسالة شديدة اللهجة للإخوان، بأنهم لن يتحكموا في الجيش المصري أو يغيروا انتمائه للوطن والشعب».

الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

وتعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 26 لقاء حاسما بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ورد الفريق السيسي بعنف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.