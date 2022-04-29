الاختيار 3 الحلقة 27| «منعت بث حوار سد النهضة في عهد الإرهابية».. من هي باكينام شوقي؟

ظهرت باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية في فترة تولي المعزول محمد مرسي، ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل الاختيار 3.

وانتقلت أحداث المسلسل إلى منع باكينام بث حوار سد النهضة، ما تسبب في إجهاض ترتيبات المخابرات العامة لمواجهة الأزمة في ذلك الوقت.

وفي عام 2013، تقدم المحامى سمير صبرى ببلاغ ضد باكينام الشرقاوى بتهمة الإهمال فى أداء وظيفتها بمنع بث حوار سد النهضة.

وفي سياق السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن باكينام الشرقاوي:

باكينام الشرقاوى من نساء جماعة الإخوان الإرهابية، لم تكتفِ بأنها قادت الصفوف خطأ فى حوار سد النهضة، وتسببت فى فضيحة استغلال نفوذها، إلا أنها اعتادت إثارة العنف والفوضى عقب عزل مرسى عن الحكم وتقدمت مع طلاب الإخوان فى المظاهرات.

باكينام شوقي كانت استاذ بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة في ذلك الوقت، وبعد عزل مرسي قادت مظاهرات داخل الجامعة لإحداث الفوضى وحرضت على أعمال الشغب والعنف.

وفي عام 2017 أنهت جامعة القاهرة خدمة باكينام الشرقاوى في إطار قانون تنظيم الكيانات الإرهابية.