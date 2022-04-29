المعزول «مرسي».. رئيس صوري دفعه مكتب الإرشاد نحو الهاوية

واصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وكشف كواليس حلقات "الاختيار 3" منذ انطلاق حلقاته ضمن سباق الدراما الرمضانية 2022، عن محاولات مكتب الإرشاد المستمرة لفرض سيطرتهم على مؤسسات الدولة المصرية منذ تولي حكم البلاد في 2012، لدرجة حولت منصب رئيس الجمهورية إلى منصب شرفي حيث تحول المعزول مرسي إلى مجرد مندوب يتلقى أوامره من مكتب الإرشاد.

«الدستور» يرصد في السطور التالية كواليس إدارة مكتب الإرشاد للمشهد خلال حكم عدد من القيادات الإخوانية المنشقة، وبعض الأحزاب عن كواليس العمل داخل قصر الاتحادية إيذاء حكم جماعة الإخوان، مؤكدين أن مكتب الإرشاد كان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وأن محمد مرسي لم يكن يملك حرية أو مجرد حق اتخاذ أي قرار أو التلفظ بأي كلمة بدون الرجوع إليهم، فكان ينتظر الأوامر فقط وينفذها.

وقال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن طوال فترة حكم جماعة الإخوان لمصر في العام المشئوم لم تكن الأمور تُدار بعقلية وتفكير المعزول محمد مرسي، بل كان مكتب الإرشاد هو من يملي عليه أفعاله وأقواله.

وأكد ربيع ، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خيرت الشاطر كان بمثابة قائد السفينة ولكن في الخفاء، فقد كانت لهع الكلمة الأولى والأخيرة ويؤخذ برأيه في كل كبيرة وصغيرة، ومرسي كان تابع له ولمكتب الإرشاد.

وأشار “ربيع” إلى أن مسلسل الاختيار استطاع أن يوثق كواليس المعاناة التي عاشها الشعب خلال عام حكم الجماعة الإرهابية، وكشف عن تفكير تلك الجماعة الذي كان يستهدف النيل من مؤسسات الدولة خاصة هدفهم الأول هو تدمير الجيش ورغبتهم في أن يكون طوعا لهم ولخططتهم.

وأضاف أن شباب الإخوان كانوا أذرع خفية ينفذون أوامر قادتهم في المواقف الخاصة بالتظاهر أو الاعتصامات، حيث كان مكتب الإرشاد يستخدمهم كأوراق للضغط على الدولة.

وأضاف القيادي المنشق، أن مكتب الإرشاد تحت قيادة "بديع"، حتى بعد انتهاء عهد الإخوان ما زال هو المتحكم والمدبر لكافة التخبطات التي حدثت بعد هزيمتهم سواء العمليات الإرهابية الخسيسة المتكررة التي عزموا على فعلها كرد فعل على ازاحتهم من الحكم.

ومن جانبه أكد طارق البشبيشي، القيادي الاخواني المنشق، أن الرئيس مرسي لم يكن سوى رئيسًا شرفيًا فاقدًا للأهلية التي نقلت بالإنابة إلى مكتب الإرشاد، فلم يكن مسموحًا له اتخاذ القرارات إلا بعد الرجوع لمكتب الإرشاد.

من ناحيته، قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن المعزول مرسي كان مجرد ديكور ودمية يحركها مكتب الإرشاد برعاية المرشد العام ونائبه خيرت الشاطر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت بصدد احتلال إخواني إرهابي تابع لقوى الشر وأجهزة استخبارية تابعة لها أرادت تقسيم مصر.

وأكد موسى، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مسلسل “الاختيار 3” أثبت الأدوار البطولية الخفية لأجهزة الدولة وفي مقدمتها قواتنا المسلحة التي نجحت في حماية البلاد من الانهيار، لافتا إلى أن العمل الدرامي يمثل ملحمة وطنية جسدت مرحلة من أخطر المراحل التاريخية الحاسمة التي انتهكت فيها حرمة وطن وشعب وكادت مؤسساتنا تنهار لولا قوة أجهزتنا وإرادة شعبية حكمت المشروع الصهيو إخواني ليس ضد مصر فقط بل الوطن العربي والمنطقة بأسرها.

وأكد أن طريقة تعامل جماعة الإخوان أثناء فترة حكمها كانت قائمة على الانتهازية وتيار التأسلم السياسي و أن كل همهم هو هدم الأوطان، وأنهم لا يحملون الخير لأنفسهم وجماعتهم حتى يحملوه للآخرين.

وأكد موسى مصطفى على أن عمل الاختيار فضح أيضا الأدوار المشبوهة للمخابرات الصهيو أمريكية و أكد بأن مخابرات مصر وأجهزتها السيادية لها اليد الأطول والاقوى في الداخل والخارج.

واختتم قائلًا إن توثيق فترة هامة وحرجة من تاريخ الوطن للأجيال القادمة، أمر غاية في الأهمية لضمان الحفاظ على انتماء الأجيال القادمة للوطن.