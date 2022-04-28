الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الاختيار 3 الحلقة 27|مطالبًا المعزول بالتراجع.. عبد العاطي: «لست مدينًا بالاعتذار للشعب»

مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وخلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل “الاختيار 3”، دار حوار بين الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، قبل الخروج والاعتذار للشعب المصري في خطاب رسمي عما بدر منه وجماعته من سوء إدارة وصل بالبلاد إلى حافة الحرب الأهلية، وذلك استجابة لنصيحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.

وطلب عبد العاطي من المعزول مرسي، الانتظار لبضع ساعات من أجل عرض الخطاب على مكتب الإرشاد وتعديل بعض النقاط به.

وأبدى عبد العاطي، تحفظه على نية مرسي الاعتذار للشعب، قائلًا:"انت لست مدين سيادة الرئيس بالاعتذار للشعب بالعكس هم المدينون لك بالاعتذار لما يمارسوه يوميًا في حقك من تجاوزات، سنة كفاية حضرتك استحملتهم كتير، لازم يعرفوا إن حضرتك مش هتسكت بعد كدة على أي تجاوز".

الاختيار3 

مسلسل "الاختيار" يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا  ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 26 لقاء حاسما بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ورد الفريق السيسي بعنف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار 3 مسلسل الاختيار 3 محمد مرسي أحمد عبد العاطي بثورة 30 يونيو 2013

رئيس التحرير

وائل لطفي

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