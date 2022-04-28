الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء.. زملاء صحفى الأهرام المنتحر يتحدثون لـ«الدستور».. ومطالبات بحظر سجائر النكهات

لا يفوتك
لا يفوتك

تقدم «الدستور» في هذه السطور أهم الأخبار التي شهدتها مصر خلال الساعات القليلة الماضية في نشرة "لا يفوتك هذا المساء".

انتحار صحفي في جريدة الأهرام يصدم زملاءه..
شهدت جريدة الأهرام، حادث انتحار الصحفي “عماد الفقي” في ظروف غامضة فجر اليوم الخميس، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع.
الخبر صدم محبيه في الجريدة العريقة، وكتبوا تدوينات عن حياته عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل كلمات النعي والرثاء. 
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عضو لجنة العفو الرئاسي ينفي حديثه لقناة الجزيرة..
نفي المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إدلاءه بأية تصريحات صحفية أو إعلامية لقناة “الجزيرة” القطرية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما نشره على صفحات القناة من تصريحات منسوبة له ما هي إلا اقتباس من تصريحات لإحدى الصحف المصرية.
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مطالبات بحظر السجائر بطعم النكهات..
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، عن مقترح لحظر سجائر المنثول “النعناع” وجميع النكهات الموجودة في السيجار، وهي خطوة قد تؤدي إلى خفض معدلات التدخين في الولايات المتحدة خاصة، والعالم أجمع.
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رومانيا تنفي نقل معدات عسكرية لحلف الناتو..
نفت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الخميس، معلومات أفادت بنقل معدات عسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى حدود أوكرانيا، مؤكدة أن تلك المعدات تم نقلها ضمن تدريبات عسكرية في البلاد بمشاركة دول حليفة.
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جوتيريش: أتخيل أهلي في البيوت المقصوفة في كييف..
زار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عدة ضواحي مدمرة في كييف، في محاولة للمساعدة في التوسط لإيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا.
وفي كلمة ألقاها اليوم الخميس، في منطقة بوروديانكا شمال غربي العاصمة الأوكرانية، قال: "أتخيل عائلتي في أحد هذه المنازل، التي دمرت الآن وتفحمت، وأتصور حفيداتي يهربن في حالة ذعر"، وقال إن الحرب غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين.
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الولايات المتحدة مصر طارق العوضى وزارة الدفاع الجزيرة التدخين جريدة الأهرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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