الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة: نولى أهمية كبيرة لملف تنمية وبناء قدرات الشباب

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لملف تنمية وبناء قدرات الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية وبمختلف شرائحهم في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة، مشيراً إلى السعي نحو التواصل مع كافة لجان الشباب بالأندية الرياضية، ودمج تلك اللجان في الأنشطة والبرامج والمشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارة.


جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخميس، رؤساء لجان الشباب بالأندية الرياضية، في جلسة حوارية أقيمت بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة؛ لاستعراض أبرز المبادرات الشبابية التنموية، والمشروعات والبرامج المُقدمة من الوزارة للجان الشباب بالأندية الرياضية.


ورحب الوزير - في حديثه خلال اللقاء - بجميع المبادرات والمقترحات المُقدمة من شباب الأندية الرياضية، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المجتمعية، معلناً أنه سيتم وضع خطة عمل وأجندة برامج وأنشطة شبابية وثقافية وفنية وتدريبية وتوعوية ورياضية لكافة لجان الشباب بالأندية خلال الفترة المقبلة في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من أنشطة وبرامج الوزارة.
 

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى مقترحات وآراء رؤساء لجان الشباب بالأندية، وعرضهم لأبرز ما يحتاجونه من برامج ومشروعات من الوزارة الفترة المقبلة، وسعيهم للحصول على رعاية الوزارة لمبادراتهم التنموية.
 

وشارك في اللقاء رؤساء وأعضاء لجان الشباب بأندية "الزهور، سبورتنج، الزمالك، الأهلي، الجزيرة، المعادي الرياضي، التجمع هايتس، الصيد، 6 أكتوبر، أصحاب الجياد، اليخت، المقاولون العرب، سموحة، جزيرة الورد، غزل المحلة، الإسماعيلي، المريخ، بورسعيد، الترسانة، حدائق الأهرام، الطيران"، ومركز التنمية الشبابية.
 

وحضر اللقاء كل من :"اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، المستشار الدكتور طارق أبو زيد المستشار القانوني للوزير ، المستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة مرفت سيد أحمد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية".

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وائل لطفي

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