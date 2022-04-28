الاختيار 3 الحلقة 27.. السيسي لمرسي: «الشعب لازم يتأكد أن الرئاسة على الطريق الصحيح»

واصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وبدأت الحلقة 27 من مسلسل الاختيار 3 بلقاء بين وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال، والرئيس محمد مرسي الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز للحديث عن استماع الرئيس لطلبات الشعب لاحتواء حالة الاحتقان.

وقال السيسي لمرسي: "حضرتك لازم تطرح مبادرة للتصالح.. الناس لازم تشوف تغيير حقيقي وأن الوضع اختلف وأنه بيسمع لهم "، ورد مرسي: "أنا عايز حالة الاحتقان في الشارع تنتهي".



وقال السيسي: "هي التحديات والمشاكل ممكن تكون أكبر من الحكومة لكن من ممكن يكون اكبر من الشعب المصري طيب بس زكي جدا لما حد بيتكلم معاه بصدق بيحس".

ورد مرسي: "ياسيادة الفريق أنا مقتنع بكل الكلام ده وكل اللي اقترحته هيتنفذ انا بفكر في تغيير الحكومة والنائب العام استجابة للشعب، ومستني الكتاتني وكل الكلام ده هيبقى في الخطاب"، ورد السيسي: "المهم الشعب يتأكد أن الرئاسة على الطريق الصحيح".

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 26 لقاء حاسما بين الفريق أور عبد الفتاح السيسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ورد الفريق السيسي بعنف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.