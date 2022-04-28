الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وصول الرئيس التركى إلى السعودية فى زيارة رسمية

وصول أردوغان وزوجته
وصول أردوغان وزوجته إلى السعودية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، إلى جدة في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

واستقبل الرئيس التركي في مطار جدة كل من: الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق) وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بأنقرة محمد الحربي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية التركية، من المرتقب أن يلتقي أردوغان في وقت لاحق، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث العلاقات الثنائية من الجوانب كافة.

الرئيس التركى رجب أردوغان السعودية جدة أردوغان الملك سلمان بن عبد العزيز

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