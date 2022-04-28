الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يؤكد التزام الحكومة بالحوار للتوصل إلى توافق سياسى بشأن الفترة الانتقالية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، التزام الحكومة الكامل بعملية الحوار للتوصل إلى توافق سياسي لإدارة متبقي الفترة الانتقالية. 

جاء ذلك خلال لقاء البرهان بمكتبه اليوم، وفد المبعوثين الدوليين الذي ضم المبعوث البريطاني الخاص فيليب بارهام والمبعوث الفرنسي الخاص فريدريك كلافير، وممثل الاتحاد الأوروبي انتي ويبر والمبعوث الألماني ثورسنون هاتر والمبعوث النرويجي اندري ستانسين والمبعوث الأمريكي بيتر لورد.

وأكد البرهان ضرورة توافق السودانيين على صيغة لإدارة متبقي الفترة الانتقالية من خلال حوار شامل يضم الجميع، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لإنجاح الفترة الانتقالية. 

وقدم رئيس مجلس السيادة للمبعوثين الدوليين شرحا وافيا لمجمل الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإحداث  توافق وطني، عبر مبادرات وطنية واقليمية وأممية، داعيا إياهم إلى دعم وتشجيع الأحزاب السياسية وأطراف العملية السياسية في البلاد؛ للوصول إلى توافق وطني يفضي لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهايتها. 

من جهته، أوضح مدير الإدارة الأوروبية بالإنابة بوزارة الخارجية السفير الرشيد البصيلي، أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات، في مقدمتها العملية السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود. 

وأشار البصيلي إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى الدعم الأوروبي في المجالات الاقتصادية المتعلقة بمعاش الناس، والإسهام  بصورة قوية في إحداث اختراق العملية السياسية.

مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان فيليب بارهام فريدريك كلافير الاتحاد الأوربي السودانين السودان

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وائل لطفي

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