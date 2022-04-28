الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوتس بالعربي الحلقة 27|«آدم» ينجح في إنقاذ سمعة مكتب المسيري

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

نجح المحامي آدم منصور “أحمد داود” في إنقاذ مكتب المسيري زيدان، من خسارة أحد عملائه.

واكتشف آدم خلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل “سوتس بالعربي”،خطًأ بأحد الملفات ومحاولة شركة منافسة لسرقة الملف لوضع المكتب في مأزق، ليستعين بـ زين ثابت “آسر ياسين” وينجحان في استعادة العميل وإنقاذ سمعة المكتب.

ويتعرض آدم للضرب المبرح من زوج صديقته هدى “جيهان الشماشرجي” بعد اكتشافه للعلاقة التي تجمعهما، وحاول داود الاعتذار لـ ليلى (تارا عماد) بسبب علاقاته السابقة، إلا أنها رفضت قبول أسفه  لتبقى علاقتهما معلقة.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا

على قناة CBC دراما – الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا

على قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً

على قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً

وعلى منصتي Watch It وشاهد خارج مصر

أبطال مسلسل Suits بالعربي 

وشارك أحمد داود في بطولة مسلسل “سوتس بالعربي” النجوم آسر ياسين، و صبا مبارك، و ريم مصطفى، و محمد شاهين و تارا عماد، و المسلسل من تأليف محمد حفظي و ياسر عبد المجيد، و إنتاج طارق الجنايني، و إخراج عصام عبد الحميد، و تحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

أحمد داوود الفنان أحمد داود Suits بالعربي الحلقة 27 مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 27 الحلقة 27 Suits بالعربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

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