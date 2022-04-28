الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين مركبتين بأسيوط

اسعاف
اسعاف

أصيب 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في حادث تصادم وقع مساء اليوم الخميس، بين مركبة توك توك وسيارة مينى باص على طريق “أسيوط -سوهاج” الزراعي الشرقي في مركز البداري.

وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن حادث التصادم وقع بين “توك توك” بدون لوحات معدنية وسيارة مينى باص رقم " 7691" أمام مدخل نجع زريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من “ أحمد.م.ا”، "ناصر.ج"، " نادية.ه "، " روايات. ا"، "سلمى.ج "، "حنان.ا"، "مصطفى.ع"، "احمد.م"، و"ادم.م" .

وتم  نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام و مستشفى البداري المركزي لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

9 أشخاص تصادم مركبة توك توك أسيوط سوهاج الزراعي مركز البداري المعاينة الأولية توك توك لوحات معدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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