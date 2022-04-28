الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش: الأمم المتحدة تواصل سعيها لوقف كامل لإطلاق النار فى أوكرانيا

جوتيريش
جوتيريش

أكد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس مجددا أن الحرب الروسية، تعد انتهاكا لكل من الأراضي الأوكرانية وميثاق الأمم المتحدة، وذلك خلال زيارته الحالية لكييف.
وقال جوتيريش - في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف - إن الأمم المتحدة تواصل سعيها من أجل وقف كامل لإطلاق النار، مضيفا أن المساعدات الغذائية التي قدمتها الأمم المتحدة وصلت بالفعل إلى أكثر من مليوني أوكراني.
ووصف جوتيريش، الوضع في مدينة "ماريوبول" الساحلية الجنوبية المحاصرة بأنه "أزمة داخل أزمة" كما أكد "نبذل قصارى جهدنا لإجلاء الأشخاص من داخل مصنع الصلب في المدينة.
ودعا السكرتير العام للأمم المتحدة إلى فتح ممرات للإجلاء في مدينة "ماريوبول" الأوكرانية"، قائلا: "اليوم سكان ماريوبول في حاجة ماسة لمثل هذا النهج".
وأوضح أن آلاف المدنيين يحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة، مضيفا أن العديد من كبار السن يحتاجون إلى رعاية طبية أو لديهم قدرة محدودة على الحركة ويحتاجون إلى طريق للهروب من نهاية العالم- على حد وصفه.
وأشار إلى أن مجلس الأمن فشل في بذل كل ما في وسعه لمنع وإنهاء هذه الحرب، معتبرا هذا مصدر لخيبة أمل كبيرة وإحباط وغضب، لكنه أكد في الوقت ذاته أن رجال ونساء الأمم المتحدة استمروا في العمل بشكل يومي من أجل شعب أوكرانيا جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات الأوكرانية الشجاعة.
وفي رسالة إلى الشعب الأوكراني، قال جوتيريش إنه يريدهم أن يعرفوا أن العالم يراهم ويسمعهم، مؤكدا أنه على علم بأن كلمات التضامن ليست كافية وأنه يتواجد في أوكرانيا حاليا للتركيز على الاحتياجات على الأرض وتوسيع نطاق العمليات.

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وائل لطفي

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