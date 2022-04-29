الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء 28 رمضان 2022.. أفضل أدعية تيسير الحال

دعاء
دعاء

يُعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب من الله وكسب الثواب، ففي هذا الشهر تزداد الطاعات والسعي لكسب الأجر والحسنات.

ويبحث المسلمون عن دعاء 28 رمضان 2022، ليتقرب العبد إلى ربه بخير الأعمال، ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء. 

لذا نقدم يوميًا على موقع «الدستور» في سطور كل يوم دعاء، ومنها دعاء 28 رمضان 2022.. أفضل أدعية تيسير الحال.

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دعاء ختم القرآن في رمضان 2022

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دعاء اليوم السادس والعشرين.. من دعا بهذا لا يخاف ولا يحزن

أفضل أدعية تيسير الحال

اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدّين، وغلبة الرّجال، يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ.

اسألك اللهم أن تلزم قلبي كما ترغب وأن أتلوه على الوجه الذي يرضيك عني وأن أعمل به وأن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وتغسل به بدني.

اللهم بلطيف صنعك في التسخير وخفي لطفك في التيسير الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء، اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجزعن التدبير، ولا لأحد من خلقك فاجزع وتداركني بلطفك، يامن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير، رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم افتح علي فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك. اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيراً.

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دعاء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.. اللَّهُمَّ اكتبنا مِن عتقائك مِنْ النَّارِ

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك. أن ترزقني علماً وفقهاً وإخلاصاً في الدين، وارزقني الفلاح في الدنيا والتوفيق.

اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا والآخرة، اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شيء قدير.

اللهم حنن علي عبادك وأحبابك، وأغنني عن شرارهم يا أرحم الراحمين يا ودود يا فعّال لما تريد، أغثني أغثني يا مغيث يا لطيف

 

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في العشر الأواخر من شهر رمضان.. دعاء ختم القرآن الكريم

أدعية تيسير الحال دعاء الدستور دعاء ختم القرآن ختم القران في رمضان رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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