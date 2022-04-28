جزيرة غمام الحلقة 27|«خلدون» يكتشف أسرار كتاب الشيخ مدين ويواصل ابتزاز الأهالي

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 26 الكثير من التفاصيل الشيقة.

واصلت الفنانة مي عز الدين تألقها فى دور «العايقة»، ضمن أحداث مسلسل “جزيرة غمام”، حيث تُجسد شخصية الغجرية التي تأتي إلى الجزيرة لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

جزيرة غمام الحلقة 27

وشهدت الحلقة 27 من المسلسل، استمرار عمليات البحث وراء اختفاء الشيخ عرفات “أحمد أمين”، فيما بدأ خلدون “طارق لطفي” نشر الأكاذيب حول غياب الشيخ عرفات، حتى يستطيع السيطرة على الجزيرة باكملها،خاصة بعد أن اكتشف محتويات الكتاب الذي أعطاه الشيخ مدين لعرفات، ومنه عرف جميع أسرار كبار الجزيرة والمواطنين الكائنين بها.

وبدأ “خلدون” في فرض سيطرته على أهل الجزيرة، في حين استمر شعور غباشي “ضياء عبد الخالق” بالندم الشديد على ما كان يفعله في السابق، وطلب من مطاريد الجبل ان يتوبوا الى الله، خاصة بعد ما رآه في أحلامه من تعذيب وخوفه من مصيره بعد موته.

طاقم عمل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان طارق لطفي، والفنان فتحى عبد الوهاب، والفنان أحمد أمين، والفنان القدير رياض الخولي، والفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، والفنانة الكبيرة وفاء عامر، والفنان القدير محمود البزاوي، والفنان محمد جمعة، والفنانة الشابة هبة عبد الغني، تأليف المؤلف الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج الاستاذ حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.