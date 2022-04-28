الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جزيرة غمام الحلقة 27|«خلدون» يكتشف أسرار كتاب الشيخ مدين ويواصل ابتزاز الأهالي

جريدة الدستور

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 26 الكثير من التفاصيل الشيقة.

واصلت الفنانة مي عز الدين تألقها فى دور «العايقة»، ضمن أحداث مسلسل “جزيرة غمام”، حيث تُجسد شخصية الغجرية التي تأتي إلى الجزيرة لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

جزيرة غمام الحلقة 27 
وشهدت الحلقة 27 من المسلسل، استمرار عمليات البحث وراء اختفاء الشيخ عرفات “أحمد أمين”، فيما بدأ خلدون “طارق لطفي” نشر الأكاذيب حول غياب الشيخ عرفات، حتى يستطيع السيطرة على الجزيرة باكملها،خاصة بعد أن اكتشف محتويات الكتاب الذي أعطاه الشيخ مدين لعرفات، ومنه عرف جميع أسرار كبار الجزيرة والمواطنين الكائنين بها.

وبدأ “خلدون” في فرض سيطرته على أهل الجزيرة، في حين استمر شعور غباشي “ضياء عبد الخالق”  بالندم الشديد على ما كان يفعله في السابق، وطلب من مطاريد الجبل ان يتوبوا الى الله، خاصة بعد ما رآه في أحلامه من تعذيب وخوفه من مصيره بعد موته. 

طاقم عمل جزيرة غمام 
مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان طارق لطفي، والفنان فتحى عبد الوهاب، والفنان أحمد أمين، والفنان القدير رياض الخولي، والفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، والفنانة الكبيرة وفاء عامر، والفنان القدير محمود البزاوي، والفنان محمد جمعة، والفنانة الشابة هبة عبد الغني، تأليف المؤلف الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج الاستاذ حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام 
ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

الله المواطنين الأكاذيب عبد الرحيم كمال الفنان أحمد أمين مسلسل جزيرة غمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

متزوج سيدتين ولديه ابن في جامعة خاصة.. أبرز المعلومات عن صحفي الأهرام المنتحر

انتحار صحفى شنقاً فى مكتبه بجريدة «الأهرام»

تأكيدا لـ«الدستور».. الجريدة الرسمية تنشر حكم إدراج حمزة زوبع و16 متهما على قوائم الإرهاب

خيرت الشاطر.. تفكير شيطاني يقود رجل «الإخوان» القوي للحكم بأي ثمن

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

«العاقل هو من يتعظ بغيره».. قصة جملة أغضبت مرسى من الشيخ الطبلاوى (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟