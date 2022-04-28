الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تستبعد الانخراط في محادثات مع باكستان

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي

استبعدت نيودلهي، اليوم الخميس، إجراء أي محادثات مع باكستان ما لم تتوقف جارتها عن دعم "الإرهاب العابر للحدود"، بعد تشكيل حكومة جديدة في إسلام أباد.
وأحيا تعيين شهباز شريف مؤخرا رئيسا للحكومة في باكستان الآمال بإمكان خفض منسوب التوتر بين القوتين النوويتين اللتين خاضتا سلسلة حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا في العام 1947.
لكن الهند شدّدت الخميس على أنها لن تنخرط في أي مفاوضات مع باكستان ما لم تحرص إسلام أباد على تهيئة أجواء السلام والدبلوماسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي في مؤتمر صحافي "موقفنا واضح. نريد أجواء خالية من الإرهاب"، مشددا على أن أي محادثات لن تجري ما لم تتم تهيئة هذه الأجواء، مقلّلا من أهمية ما "تقوله حكومة الطرف المقابل".
وأشار باغشي إلى رسائل تم تبادلها مؤخرا بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني شهباز شريف، واضعا إياها في خانة المجاملات الدبلوماسية الروتينية.
وقال المتحدث "هذا هو مطلبنا المحق وموقفنا لم يتغير".
والعلاقات متوترة بين الهند وباكستان منذ عقود. لكنّها تدهورت بعدما اتّخذت نيودلهي في العام 2019 قرارا بإلغاء الحكم الذاتي في الشطر الهندي من منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين.

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