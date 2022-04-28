«البناء الروسية»: موسكو تخطط للمساعدة فى إعادة إعمار ماريوبول

أعلنت وزارة البناء الروسية، اليوم الخميس، أنها تخطط للمساعدة في إعادة إعمار مدينة ماريوبول.

وقال وزير الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية إيريك فايزولين - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت وزارته تخطط للمساعدة في إعادة بناء ماريوبول - "نخطط لذلك بالفعل".

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن في 21 أبريل الجاري تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".

وتواصل القوات المسلحة الروسية - منذ 24 فبراير الماضي - تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة، ومن ثم فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم /الخميس/، أن الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الجوفضائية الروسية، دمر 76 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، بما في ذلك مستودعين للصواريخ ومركز قيادة.

وقال كوناشينكوف - خلال إفادة صحفية، وفقا لوكالة (تاس) الروسية - "دمر الطيران العملياتي - التكتيكي والقوات الجوية الروسية 76 منشأة عسكرية لأوكرانيا من بينها: مستودعين للأسلحة الصاروخية- المدفعية في بلدتي بوكروفسكويه وجوروخوفسكويه، وموقع قيادة، بالإضافة إلى 73 منطقة لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية ونتيجة الضربات.. قضي على أكثر من 320 فردا و دمرت 35 مدرعة وعربة" .

وأضاف : "أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية 38 منشأة عسكرية في أوكرانيا ودمرت ثلاثة مراكز قيادة، و 22 مركزا للتشكيلات القومية الأوكرانية، وسبعة مناطق تمركز قوات العدو والمعدات العسكرية، فضلا عن تدمير ستة مستودعات للصواريخ وأسلحة مدفعية وذخيرة ووقود في بلدات.