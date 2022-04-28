برلمانى: إنشاء أول أكاديمية للتصدير يساعد على ضمان النمو المستدام للصادرات المصرية

أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر يأتي لضمان النمو المستدام للصادرات المصرية من خلال إتاحة النفاذ إلى الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح «العسال»، أن إنشاء أكاديمية للتصدير، يتم في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس)؛ لتكن نافذة لتنفيذ توجهات الدولة فيما يخص زيادة الصادرات وإعداد الكوادر اللازمة، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء الأكاديمية هو إقامة كيان موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين، وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية في مصر ودول المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من تحديد خطة محددة للتدريب تتضمن الأعداد المستهدفة، ومنهج التدريب، والقطاعات المستهدفة من التدريب والمطلوب زيادة حجم التصدير فيها، إلى جانب النظر على الأسواق، مؤكدًا أهمية وضع مجموعة من مؤشرات الأداء التي يتم بها قياس نجاح الأكاديمية في تنفيذ أهدافها، ومنها فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم التصدير.

وأكد «العسال»، على ضرورة دراسة الأسواق المختلفة واحتياجاتها، والتي تختلف من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن وجود أكاديمية للتصدير، سيساعد في خلق أسواق جديدة وفتح آفاق تصديرية بدول أخرى.