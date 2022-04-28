الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تربية سوهاج» ترسم البهجة على وجوه الأطفال الأيتام فى حفل إفطار جماعى

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات احتفال كلية التربية بيوم اليتيم خلال إفطار جماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد الكلية، ووكلائها ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعمال، واتحاد الطلاب، وطلاب من أجل مصر، وعدد ٢٠ طفلا من دار الأيتام بحي الكوثر.

وأكد رئيس الجامعة، أن تزامن يوم اليتيم مع شهر رمضان المبارك هو مناسبة لا تتكرر كثيراََ، لذا فإن الجمع بينهما في احتفال واحد هو عمل إنساني روحاني عظيم نسأل الله أن يتقبله، مضيفاً أن جميع الأديان السماوية تعزز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، وتوصي بكفالة الأيتام ورعايتهم.

وفي كلمته عبر الدكتور حسان النعماني، عن سعادته البالغة لتواجده في هذا الحفل الذي يجمع بين الرحمة الإنسانية والترابط الاجتماعي بين أبناء العمل الواحد حتى لو اختلفت مكاناتهم، مشيراً إلى أن دعم ورعاية هؤلاء الأطفال واجب ديني واجتماعي على كل فرد داخل المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالناصر يس، على حرص الجامعة بكلياتها وإداراتها على نشر المودة والمحبة بينهم في كل مناسبة، موضحاً أن الحفل جاء في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة تجاه المجتمع الخارجي.

ووجه الدكتور خالد عبداللطيف، الشكر والتقدير لكل من شارك في الاحتفال، وكان سببا في رسم البسمة على وجوه الأيتام الذين هم جزء أصيل من مجتمعنا، ومشاركتهم في الإفطار مصدر سعادة لجميع الحضور.

جدير بالذكر أن الحفل تضمن توزيع بعض الهدايا على الأطفال، وتكريم الفائزين في جميع الأنشطة والمسابقات التي أقامتها الكلية خلال شهر رمضان المبارك.

اجتماع مجتمع طفل حفل هيئة جامعة كريم شئون التعليم والطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

متزوج سيدتين ولديه ابن في جامعة خاصة.. أبرز المعلومات عن صحفي الأهرام المنتحر

انتحار صحفى شنقاً فى مكتبه بجريدة «الأهرام»

تأكيدا لـ«الدستور».. الجريدة الرسمية تنشر حكم إدراج حمزة زوبع و16 متهما على قوائم الإرهاب

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

خيرت الشاطر.. تفكير شيطاني يقود رجل «الإخوان» القوي للحكم بأي ثمن

«العاقل هو من يتعظ بغيره».. قصة جملة أغضبت مرسى من الشيخ الطبلاوى (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟