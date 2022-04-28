محمد سلام.. نجم الكوميديا الصافية

هادئ وخفيف الظل، لا يهتم إلا بعمله وكيفية إتقانه الأدوار التى يؤديها، يقدم كوميديا خالصة، لا يوجد فى قاموسه «افتعال أو ابتذال»، يثق فيه الجمهور بشكل مطلق، لأنه يدرك مدى موهبته وذكائه، إنه الفنان محمد سلام، الذى اشتهر بشخصية «هجرس» فى مسلسل «الكبير أوى».

وعند وصف مشوار «سلام»، يمكننا استخدام المعنى الدارج «جابها من تحت»، فهو لم يهبط على الاستديوهات بالباراشوت، إنما خاض رحلة شاقة من التعلم والتدريب وإصقال الموهبة بين مسارح الجامعات، التى يمكن أن نعتبرها مصنعًا حقيقيًا لاكتشاف المواهب وتنميتها، فضلًا عن أنها ساحة للإبداع الحقيقى الذى يستنهض الطاقات ويخرج بأقل الإمكانات المادية.

وقدم على خشبة مسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة عروضًا ثرية لفتت الانتباه إلى موهبته الجادة والحقيقية، وهو ما أهله للالتحاق بورشة مركز الإبداع بقيادة المخرج خالد جلال.

وبعد تخرجه فى مركز الإبداع، شارك فى أدوار صغيرة أمام الكاميرات مثل دوره فى فيلم «الرهينة» مع الفنان أحمد عز، ثم كانت النقلة الكبرى فى حياته الفنية من خلال مسرحية «قهوة سادة» عام ٢٠٠٩ التى أصبح معظم أبطالها فيما بعد نجومًا فى السينما والدراما المصرية.

وكان للفنان أحمد مكى دور فى مشوار محمد سلام، إذ أتاح له فرصة المشاركة فى فيلم «طير إنت» عام ٢٠٠٩، محققًا نجاحًا كبيرًا، ليصر «مكى» على مشاركته معه فى فيلم «لا تراجع ولا استسلام» فى العام التالى، محققًا نجاحًا أكبر، ليقرر ضمه بشكل أساسى لطاقم سلسلته الناجحة «الكبير أوى»، ليصل «سلام» إلى أوج تألقه فى الجزء السادس من العمل الذى يعرض حاليًا فى الموسم الرمضانى.

وشارك «سلام» فى الكثير من الأعمال الكوميدية خلال الفترة الماضية، منها مسلسلات «لهفة» و«كابتن مصر» و«نيللى وشريهان» و«فى اللالا لاند»، كما شارك فى أعمال تراجيدية بعيدًا عن الكوميديا منها مسلسل «حق ميت» مع حسن الرداد و«أبوعمر المصرى» مع أحمد عز.