الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة صحفي شنق نفسه داخل مكتبه بجريدة «الأهرام»

جثة
جثة

أمرت نيابة الأزبكية، اليوم، التصريح بدفن صحفي شنق نفسه داخل مكتبه في جريدة «الأهرام»، وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة؛ لكشف ملابسات الحادث.

كما أمرت باستدعاء شهود عيان وزوجتي الصحفي. 

أنهى صحفي في جريدة «الأهرام»، اليوم الخميس، حياته بالانتحار شنقاً في مكتبه بمبنى الجريدة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المنتحر هو «ع. أ - 54 عاما» صحفي في قسم «الأخبار» بجريدة «الأهرام» انتحر بشنق نفسه، حيث سقط رأسه، بعد أن انفصل عن جسده في شرفة مكتبه بمبنى «الأهرام».

كما كشفت التحقيقات عدم وجود خلافات تربط بينه وبين أحد من زملائه في العمل.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغاً يفيد بانتحار صحفي بشنق نفسه بجريدة «الأهرام»، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم نقل الجثمان للمشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

زملاء قسم شرطة النيابة انتحار صحفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

انتحار صحفي شنقاً في مكتبه بجريدة «الأهرام»

تأكيدا لـ«الدستور».. الجريدة الرسمية تنشر حكم إدراج حمزة زوبع و16 متهما على قوائم الإرهاب

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

«العاقل هو من يتعظ بغيره».. قصة جملة أغضبت مرسى من الشيخ الطبلاوى (خاص)

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

جدول الامتحانات البديلة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟