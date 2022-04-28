دفن جثة صحفي شنق نفسه داخل مكتبه بجريدة «الأهرام»

أمرت نيابة الأزبكية، اليوم، التصريح بدفن صحفي شنق نفسه داخل مكتبه في جريدة «الأهرام»، وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة؛ لكشف ملابسات الحادث.

كما أمرت باستدعاء شهود عيان وزوجتي الصحفي.

أنهى صحفي في جريدة «الأهرام»، اليوم الخميس، حياته بالانتحار شنقاً في مكتبه بمبنى الجريدة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المنتحر هو «ع. أ - 54 عاما» صحفي في قسم «الأخبار» بجريدة «الأهرام» انتحر بشنق نفسه، حيث سقط رأسه، بعد أن انفصل عن جسده في شرفة مكتبه بمبنى «الأهرام».

كما كشفت التحقيقات عدم وجود خلافات تربط بينه وبين أحد من زملائه في العمل.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغاً يفيد بانتحار صحفي بشنق نفسه بجريدة «الأهرام»، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم نقل الجثمان للمشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.