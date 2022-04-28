الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«وصفه الأبنودي بالممثل الفاشل».. حكاية الشاعر أمل دنقل مع التمثيل

أمل دنقل
أمل دنقل

شارك الشاعر أمل دنقل في فيلم "شهيرة" المأخوذ عن قصية قصيرة للروائي سعيد مكاوي.

وحكى الكاتب الصحفي محمد شعير في مقاله بموقع "الشرق" أن الشاعر أمل دنقل كتب أشعار الفيلم وألقاها الفنان نور الشريف الذي جسد شخصية شاعر وكاتب مسرحي.

وشارك أمل دنقل في بداياته في المسرح المدرسي بالثانوية العامة في قنا، وأدي دور الكاهن "تريسياس" في مسرحية "أوديب"، ووصفه بأنه كان ممثلا فاشلا.

أثناء عمل المخرج السينمائي، شادي عبد السلام عن تنفيذ فيلم" إخناتون" رشح الشاعر أمل دنقل للمشاركة في الفيلم، لكنه استقر في النهاية على الفنان أحمد مرعي الذي شارك معه في فيلم "المومياء".

راحل أمل دنقل عام 1983، عن عمر لم يتجاوز الـ 43 عامًا، وكانت وصيته الأخيرة هى دفنه قرب أبيه في قريته النائية الهادئة بعيدًا عن صخب القاهرة، وكأنه أراد أن يقول أنه ووالده ماتا فى نفس العمر، وربما نفس المرض، حسبما جاء فى كتاب "أمل دنقل، شاعر على خطوط النار لأحمد الدوسري".

يقول الشاعر الراحل "عبد الرحمن الأبنودي" عن تلك الوصية: "قبل حوالي ثلاثة أشهر أدرك بشفافيته أنه قرب الموت، فقال لي ولزوجته سيناريو كاملًا عما يريده بعد موته، قال كل ما له وما عليه، طلب أن يدفن قرب أبيه وفي قريته وعندما ذهبنا لدفنه، وجدنا مصلى فى المكان الذي حدده، فاستأذنا وحفرنا له فيها قبره، لقد صعقت وأنا أشاهد جسده عندما غسلناه، بعد وفاته، كان جسدًا متحللًا، كيف عاش تحت هذا الجسد؟ أليست معجزة".

أمل دنقل سعيد مكاوي الكاتب الصحفي محمد شعير مسرح المدرسي بالثانوية شادي عبد السلام

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وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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