الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المفوضية الإفريقية: أوكرانيا تتطلع لعلاقات أوثق مع إفريقيا

موسى فقي محمد
موسى فقي محمد

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إن أوكرانيا تتطلع لعلاقات أوثق مع إفريقيا، فيما يرغب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في التواصل، ومخاطبة قادة دول الاتحاد الإفريقي للتحدث عن الأوضاع في بلاده.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر": "تلقيت اتصالا هاتفيا من وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا.. وجدد كوليبا طلب الرئيس زيلينسكي للتحدث أمام قادة دول الاتحاد الإفريقي ورغبته في تطوير علاقات أوثق مع الاتحاد الإفريقي".
وأشار فقي إلى أنه أكد لوزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا تمسكه بالحاجة إلى حل سلمي للصراع مع روسيا.
من جانبه، أكد رئيس السنغال ماكي سال - الذي يتولّى حالياً الرئاسة الدورية للاتّحاد الإفريقي في مطلع الشهر الجاري - أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب منه خلال اتصال هاتفي جرت بينهما وتمحورت حول النزاع بين روسيا وأوكرانيا، "إجراء تواصل مع الاتحاد الإفريقي".
وخلال فبراير الماضي، وفي بيان مشترك، أعرب الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورئيس السنغال، الرئيس ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الخطير في أوكرانيا.
وطالبا رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس المفوضية في البيان، الاتحاد الروسي وأي جهة إقليمية أو دولية أخرى بالاحترام الحتمي للقانون الدولي وسلامة أراضى أوكرانيا وسيادتها الوطنية.
وحث رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الطرفين على وقف فوري لإطلاق النار وفتح مفاوضات سياسية دون تأخير، تحت رعاية الأمم المتحدة؛ حفاظًا على العالم من تداعيات لها أثر ممتد على المجتمع الدولي، وحفاظا على السلام والاستقرار في العلاقات الدولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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