الحرس الوطني الأمريكي يستعد لإرسال ناقلات عسكرية إلى أوكرانيا

أجرى الجيش الأمريكي الفحوصات النهائية على عدد من ناقلات الأفراد المدرعة طراز "إم 113"؛ تمهيدا إلى نقلها إلى أوكرانيا كجزء من مبادرة واشنطن لدعم كييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وأظهر مقطع فيديو أفراد الحرس الوطني في الولاية، وهم يقومون بفحص وتجهيز ناقلات الجنود قبل أن يتم شحنها إلى أوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية /الخميس/.

ومن المقرر أن تتضمن شحنات الأسلحة أيضا مدفعية ثقيلة وذخائر وطائرات تكتيكية بدون طيار.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية تعهداتها التي تشمل أيضا تزويد أوكرانيا بأنظمة طائرات مسيرة ومعدات عسكرية مختلفة.

ويأتي هذا كجزء من التزام تعهد به الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم عتاد عسكري لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

ميدانيا.. أعلنت السلطات الصحية بجمهورية دونيتسك، ارتفاع حصيلة القتلى في هجوم القوات الأوكرانية على حي كيروفسكي في مدينة دونيتسك إلى 5 مدنيين.

وأكدت السلطات، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إصابة 23 مدنيا بينهم طفلان جراء الهجوم.

من جانبها، أعلنت سلطات لوجانسك مقتل مدنيين اثنين من بينهما طفل، وإصابة 4 آخرين جراء القصف الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت سلطات لوجانسك أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الساعات الأخيرة 4 بلدات فى الجمهورية بأسلحة ثقيلة وراجمة صواريخ.

وفي موسكو.. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدرس بعناية مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن أوكرانيا.

وأوضحت زاخاروفا - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" - أن جوتيريش اقترح تشكيل مجموعة ثلاثية تتكون من روسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا من أجل تبادل المعلومات وضمان تشغيل الممرات الإنسانية وإيصال المساعدات.

وأضافت "كما جاء جوتيريش بفكرة أن على الأمم المتحدة واللجنة الدولية إقامة تعاون مع كل من القوات المسلحة الروسية والجيش الأوكراني، ودعا إلى وضع وتنفيذ خطة لإجلاء المدنيين من ماريوبول وتسليم المساعدات الإنسانية هناك".