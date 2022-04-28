الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحرس الوطني الأمريكي يستعد لإرسال ناقلات عسكرية إلى أوكرانيا

الحرس الوطني الأمريكي
الحرس الوطني الأمريكي

أجرى الجيش الأمريكي الفحوصات النهائية على عدد من ناقلات الأفراد المدرعة طراز "إم 113"؛ تمهيدا إلى نقلها إلى أوكرانيا كجزء من مبادرة واشنطن لدعم كييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية.
وأظهر مقطع فيديو أفراد الحرس الوطني في الولاية، وهم يقومون بفحص وتجهيز ناقلات الجنود قبل أن يتم شحنها إلى أوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية /الخميس/.
ومن المقرر أن تتضمن شحنات الأسلحة أيضا مدفعية ثقيلة وذخائر وطائرات تكتيكية بدون طيار.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية تعهداتها التي تشمل أيضا تزويد أوكرانيا بأنظمة طائرات مسيرة ومعدات عسكرية مختلفة.
ويأتي هذا كجزء من التزام تعهد به الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم عتاد عسكري لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.
ميدانيا.. أعلنت السلطات الصحية بجمهورية دونيتسك، ارتفاع حصيلة القتلى في هجوم القوات الأوكرانية على حي كيروفسكي في مدينة دونيتسك إلى 5 مدنيين.
وأكدت السلطات، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إصابة 23 مدنيا بينهم طفلان جراء الهجوم.
من جانبها، أعلنت سلطات لوجانسك مقتل مدنيين اثنين من بينهما طفل، وإصابة 4 آخرين جراء القصف الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت سلطات لوجانسك أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الساعات الأخيرة 4 بلدات فى الجمهورية بأسلحة ثقيلة وراجمة صواريخ.
وفي موسكو.. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدرس بعناية مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن أوكرانيا.
وأوضحت زاخاروفا - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" - أن جوتيريش اقترح تشكيل مجموعة ثلاثية تتكون من روسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا من أجل تبادل المعلومات وضمان تشغيل الممرات الإنسانية وإيصال المساعدات.
وأضافت "كما جاء جوتيريش بفكرة أن على الأمم المتحدة واللجنة الدولية إقامة تعاون مع كل من القوات المسلحة الروسية والجيش الأوكراني، ودعا إلى وضع وتنفيذ خطة لإجلاء المدنيين من ماريوبول وتسليم المساعدات الإنسانية هناك".

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

انتحار صحفي شنقاً في مكتبه بجريدة «الأهرام»

تأكيدا لـ«الدستور».. الجريدة الرسمية تنشر حكم إدراج حمزة زوبع و16 متهما على قوائم الإرهاب

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

«العاقل هو من يتعظ بغيره».. قصة جملة أغضبت مرسى من الشيخ الطبلاوى (خاص)

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

جدول الامتحانات البديلة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟