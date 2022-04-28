الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بانتحار صحفى داخل مكتبه بـ«الأهرام»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أنهى صحفي في جريدة «الأهرام»، اليوم الخميس، حياته بالانتحار شنقاً في مكتبه بمبنى الجريدة.

وأمرت نيابة الأزبكية بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة؛ لكشف ملابسات الحادث.

كما أمرت باستدعاء شهود عيان وزوجتي الصحفي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المنتحر هو «ع. أ - 54 عاما» صحفي في قسم «الأخبار» بجريدة «الأهرام» انتحر بشنق نفسه، حيث سقط رأسه بعد أن انفصل عن جسده في شرفة مكتبه بمبنى «الأهرام».

كما كشفت التحقيقات، عن عدم وجود خلافات تربط بينه وبين أحد من زملائه في العمل.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغاً يفيد بانتحار صحفي بشنق نفسه بجريدة «الأهرام»، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم نقل الجثمان للمشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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