الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد داود الراهب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى استشهاد داود الراهب.

وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم السنكسار الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم استشهد داود الراهب الذي ترد سيرته في هذه السطور:

1- ورد اسمه في مخطوط شبين الكوم بن غبريال البرجي.

2 - نسب الى منطقة تسمى بركة قرموط.

3- وقد عذب كثيرا ولم ينكر الإيمان.

4- نال إكليل الشهادة سنة 1099 للشهداء .

5- تحتفل به الكنيسة يوم 28 ابريل من كل عام.

6- تعتبره الكنيسة قديسا من قديسيها وتعترف به رسميا.