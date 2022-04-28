مدارس بكين تبدأ عطلة عيد العمال قبل يوم من موعدها بسبب كورونا

تبدأ جميع المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال والمدارس المهنية الثانوية في العاصمة الصينية بكين عطلة عيد العمال قبل يوم واحد من موعدها بسبب تفشي مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، عن المتحدث باسم لجنة التعليم ببلدية بكين لي يي قوله، في مؤتمر صحفي، إن الطلاب سيبدأون العطلة يوم الجمعة، حيث تم إلغاء الدراسة ليوم واحد بسبب جائحة كوفيد-19، مضيفا أنه في الوقت الحالي، تم تحويل العديد من المدارس بالفعل إلى التعليم عبر الإنترنت.

وذكر المتحدث أن جميع الطلاب والمعلمين بحاجة إلى إظهار نتائج سلبية لاختبارات حمض نووي يتم إجراؤها خلال 48 ساعة من العودة إلى المدرسة، مضيفا أن موعد العودة إلى المدارس سيعتمد على وضع الجائحة.

يأتي ذلك، فيما أطلقت الصين تطبيقا هاتفيا لتوفير سبل أكثر راحة لطلاب المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية للدراسة عبر الإنترنت، وسط عودة ظهور وباء كوفيد-19، وفقا لوزارة التربية والتعليم بالبلاد.

وقالت الوزارة، وفقا لوكالة "شينخوا"، إن التطبيق يعتمد على منصة تعليمية على شبكة الإنترنت، ويتضمن عناصر أكثر تفاعلية، حيث يمكن للطلاب الذين يواجهون مشاكل في التعلم التواصل مع معلميهم من خلاله.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.