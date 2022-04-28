مقتل وإصابة 27 شخصا جراء انهيار جسر وسط الفلبين

أعلن مسئولون في الفلبين اليوم الخميس، مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء انهيار جسر قديم مع حركة المرور الكثيفة في بلدة بوسط البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - عن الشرطة ومسئولين إقليميين قولهم - إن مواطنا نمساويا سقط بين القتلى، فيما أصيب 23 شخصا آخرون على الأقل بينهم زوجته جراء انهيار الجسر في بلدة ساحلية بمقاطعة "بوهول".

وأضافت الشرطة أن الجسر الذي انهار كان قد تضرر من زلزال 2013 الذي دمر المقاطعة، لكن السلطات سمحت باستخدامه بشكل مؤقت أثناء تشييد جسر آخر.

وأشارت الشرطة إلى أن قوات خفر السواحل ورجال الإطفاء والغواصين المتطوعين، تمكنوا من انتشال سيارة واحدة ودراجتين ناريتين من بين نحو 12 مركبة سقطت في النهر.

بدوره، قال قائد شرطة المقاطعة البرجادير جنرال روكي إدواردو فيجا، إن تحقيقا أوليا أظهر أن الجسر قد انهار بسبب وزن المركبات العالقة في ازدحام مروري عليه بما في ذلك شاحنة محملة بالرمل والحصى لاستخدامها في بناء جسر قريب.

وأضاف فيجا - في تصريحات أدلى بها للصحفيين - أن وزن الشاحنة وحمولتها تسببا في ضغط خطير على الجسر مما أدى إلى انهياره.

وأوضح فيجا أن المواطن النمساوي الذي توفي يدعى مايكل أوسوتشان ويبلغ من العمر 30 عاما وكان يقيم في جزيرة "بوهول بنجلاو" التي تشتهر بمنتجعاتها الشاطئية الخلابة.