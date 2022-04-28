الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة 27 شخصا جراء انهيار جسر وسط الفلبين

انهيار جسر وسط الفلبين
انهيار جسر وسط الفلبين

أعلن مسئولون في الفلبين اليوم الخميس، مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء انهيار جسر قديم مع حركة المرور الكثيفة في بلدة بوسط البلاد.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - عن الشرطة ومسئولين إقليميين قولهم - إن مواطنا نمساويا سقط بين القتلى، فيما أصيب 23 شخصا آخرون على الأقل بينهم زوجته جراء انهيار الجسر في بلدة ساحلية بمقاطعة "بوهول".
وأضافت الشرطة أن الجسر الذي انهار كان قد تضرر من زلزال 2013 الذي دمر المقاطعة، لكن السلطات سمحت باستخدامه بشكل مؤقت أثناء تشييد جسر آخر.
وأشارت الشرطة إلى أن قوات خفر السواحل ورجال الإطفاء والغواصين المتطوعين، تمكنوا من انتشال سيارة واحدة ودراجتين ناريتين من بين نحو 12 مركبة سقطت في النهر.
بدوره، قال قائد شرطة المقاطعة البرجادير جنرال روكي إدواردو فيجا، إن تحقيقا أوليا أظهر أن الجسر قد انهار بسبب وزن المركبات العالقة في ازدحام مروري عليه بما في ذلك شاحنة محملة بالرمل والحصى لاستخدامها في بناء جسر قريب.
وأضاف فيجا - في تصريحات أدلى بها للصحفيين - أن وزن الشاحنة وحمولتها تسببا في ضغط خطير على الجسر مما أدى إلى انهياره.
وأوضح فيجا أن المواطن النمساوي الذي توفي يدعى مايكل أوسوتشان ويبلغ من العمر 30 عاما وكان يقيم في جزيرة "بوهول بنجلاو" التي تشتهر بمنتجعاتها الشاطئية الخلابة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

انتحار صحفي شنقاً في مكتبه بجريدة «الأهرام»

تأكيدا لـ«الدستور».. الجريدة الرسمية تنشر حكم إدراج حمزة زوبع و16 متهما على قوائم الإرهاب

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

«العاقل هو من يتعظ بغيره».. قصة جملة أغضبت مرسى من الشيخ الطبلاوى (خاص)

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

جدول الامتحانات البديلة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟