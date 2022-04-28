الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

متزوج سيدتين ولديه ابن في جامعة خاصة.. أبرز المعلومات عن صحفي الأهرام المنتحر

صحفي الأهرام المنتحر
صحفي الأهرام المنتحر

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انتحار زميل صحفي في مؤسسة الأهرام، بعدما شنق نفسه من مكتبه بالدور الرابع بالمؤسسة.

وفيما يلي أبرز المعلومات المتاحة عن الواقعة حتى الآن:

اسم الزميل عماد الفقي، في الخمسينات من عمره، وهو صحفي بقسم الأخبار، متزوج من سيدتين وله ابن في إحدى الجامعات الخاصة. 

انتحر بشنق نفسه من الدور الرابع فجرا، وانفصل رأسه عن جسده بسبب الثقل.

تم اكتشاف الحادثة بالعثور على رأس الصحفي أولا، من قبل عامل في مبنى مجاور للمؤسسة، وتم إبلاغ الشرطة وتولت النيابة التحقيق.

لم يتضح أسباب إقدام الصحفي على الانتحار، ويتردد أنه تعرض لضغوط نفسية.

حتى الآن لم يصدر أي بيان من مؤسسة الأهرام بشأن الواقعة.

صحفي انتحار معلومات ابرز المعلومات حادث انتحار الساعات الأولى من صباح اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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