انتحار صحفي شنقاً في مكتبه بجريدة «الأهرام»

أنهى صحفي في جريدة «الأهرام»، اليوم الخميس، حياته بالانتحار شنقاً في مكتبه بمبنى الجريدة.

وأمرت نيابة الأزبكية باستدعاء شهود عيان وزوجتي الصحفي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المنتحر هو «ع. أ - 54 عاما» صحفي في قسم «الأخبار» بجريدة «الأهرام» انتحر بشنق نفسه، حيث سقط رأسه بعد أن انفصل عن جسده في شرفة مكتبه بمبنى «الأهرام».

كما كشفت التحقيقات عدم وجود خلافات تربط بينه وبين أحد من زملائه فى العمل.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغاً يفيد بانتحار صحفي بشنق نفسه بجريدة «الأهرام»، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل الجثمان للمشرحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.