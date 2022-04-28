الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«مفاهيم في مواجهة التطرف».. أول إصدارات «رؤية» باللغة الصينية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة "رؤية" للفكر المستنير المترجمة باللغات المختلفة كتاب: "مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف" باللغة الصينية بإشراف وتقديم ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويصحح هذا الكتاب كثيرًا من المفاهيم الخاطئة التي اتخذها أصحاب الأفكار المتطرفة ذريعة لتبرير أعمالهم الإجرامية المنكرة، ويناقش بالحجة والبرهان هذه المفاهيم المغلوطة ويفندها ، ومنها : التكفير ، والحاكمية ، والجهاد ، والمواطنة ، والإرهاب ، والجزية ، ودار الحرب، والعلاقة بين الدين والدولة، ونظام الحكم، والمتاجرة بقضية الخلافة.

ويؤكد الكتاب على مشروعية الدولة الوطنية، وبيان أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن الإرهاب لا دين له ولا خلق ولا قيم، ولا عهد له ولا ذمة؛ مما يتطلب اصطفافًا وطنيًّا ودوليًّا لمواجهته، وتخليص الإنسانية من شروره وآثامه.

وأكد أننا بحاجة ماسة إلى العمل بقوة على بناء الشخصية الوطنية بكل أبعادها الإيمانية والأخلاقية، وبما يرسخ للقيم الإنسانية الراقية النبيلة.

الهيئة المصرية العامة رؤية مواجهة التطرف وزير الأوقاف أصحاب الأفكار أصحاب الأفكار المتطرفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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