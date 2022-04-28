الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تقدم مزيداً من المساعدات الإنسانية للقرن الإفريقي بـ200 مليون دولار

أمريكا
أمريكا

أعلنت الولايات المتحدة تخصيص أكثر من 200 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية للمنطقة المنكوبة بالقرن الإفريقي بسبب الجفاف.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال الاجتماعات رفيعة المستوى حول الجفاف في القرن الأفريقي، في جنيف.

وأفادت الخارجية الأمريكية - في بيانها - بأنه من المقرر استخدام هذا التمويل للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الجفاف المدمّر وتلبية احتياجات اللاجئين أو النازحين داخليا وأولئك المتضررين من النزاع في المنطقة.

وأضافت أنه بهذا التمويل، تكون الولايات المتحدة قد قدّمت أكثر من 361 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للمنطقة منذ بداية السنة المالية 2022.

وذكر البيان أن هذه المساعدات الإنسانية التي يقدمها الشعب الأمريكي من شأنها "تمكين شركاءنا الإنسانيين الدوليين من تلبية الاحتياجات الإنسانية في المنطقة، بما في ذلك توفير المساعدات الغذائية والتغذوية والخدمات الصحية والمساعدة في الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وسبل النظافة ودعم سبل العيش بشكل عام".

وأعربت الولايات المتحدة - بحسب البيان - عن بالغ قلقها حيال تفاقم الأزمة الإنسانية في القرن الإفريقي، موضحة أنه لذلك، يعتبر الوصول الفوري والكامل والآمن بدون عوائق للمنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني أمرا ضروري جداً لتقديم المساعدة إلى المتضررين من الجفاف والصراع المستمر، في الوقت المناسب ووفق الحاجة، لكي نتمكن من إنقاذ الأرواح.

كما رحبت بمساهمات المانحين الآخرين في الاستجابة لهذه الأزمة وحثت الأطراف الأخرى على تقديم الدعم السخي للاحتياجات الإنسانية العاجلة التي نشأت وتفاقمت بسبب هذا الجفاف التاريخي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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