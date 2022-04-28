القوات المسلحة تفتتح تجمعا تنمويا جديدا في شمال سيناء

افتتح اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تجمع الشياحة التنموي الجديد بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء.

ونفذ المشروع، تحت إشراف قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري؛ ليلبي متطلبات المجتمع السيناوي، حيث شمل المشروع إنشاء 25 منزلا بدويا متكاملا ومجهزا بجميع المتطلبات المعيشية، بالإضافة إلى مسجد ودار للضيافة ومراكز حرفية وأساسيات البنية التحتية من محطة مياة وصرف صحى وعدداً من المرافق والخدمات العامة، كما قام قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومحافظ شمال سيناء بتوزيع عقود تملك المنازل على المستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً.

وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بجميع أنحاء شبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات وتوفير حياة كريمة لأبناء سيناء الشرفاء.

من جانبهم، عبر شيوخ وعواقل سيناء عن فرحتهم العارمة بجهود التنمية والتعمير المتواصلة فى شبه جزيرة سيناء وشعورهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن شمال ووسط سيناء ، مؤكدين على العلاقة الوثيقة التى تربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم وسرعة تلبيتها.

حضر فعاليات الافتتاح: ممثلون عن الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء والدكتور أحمد طارق ممثلاً عن بيت الزكاة والصدقات المصرى وعدد من شيوخ وعواقل سيناء.