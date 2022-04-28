«الأرصاد» تكشف عن طقس عيد الفطر المبارك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من السبت المقبل 30 أبريل إلى الجمعة 6 مايو، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولطيف ليلًا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، تكون مثيرة للأتربة على الصحراء الغربية وجنوب البلاد.

ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد:

السبت 30 أبريل

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العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 35 18

السواحل الشمالية 24 17

جنوب سيناء 37 25

شمال الصعيد 38 20

جنوب الصعيد 43 25







الأحد 1 مايو

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العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 31 17

السواحل الشمالية 27 16

جنــــوب سيناء 35 24

شمال الصعيد 35 18

جنوب الصعيد 41 24





الاثنين 2 مايو

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العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحرى 33 19

السواحل الشمالية 32 18

جنوب سيناء 35 24

شمال الصعيد 39 20

جنوب الصعيد 41 26





الثلاثـاء 3 مايو

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العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 33 17

السواحل الشمالية 27 16

جنوب سيناء 35 22

شمال الصعيد 36 18

جنـــــوب الصعيـــــد 42 23



الأربعاء 4 مايو

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العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 30 16

السواحل الشمالية 25 16

جنوب سيناء 35 23

شمال الصعيد 33 17

جنوب الصعيد 41 23







الخميس 5 مايـو

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العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 30 16

السواحل الشمالية 25 16

جنوب سيناء 33 22

شمال الصعيد 34 17

جنوب الصعيد 38 23





الجمعة 6 مايـو

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العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 30 16

السواحل الشماليـة 24 16

جنوب سيناء 33 22

شمال الصعيد 33 17

جنوب الصعيد 38 23