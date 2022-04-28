الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تكشف عن طقس عيد الفطر المبارك

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من السبت المقبل 30 أبريل إلى الجمعة 6 مايو، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولطيف ليلًا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، تكون مثيرة للأتربة على الصحراء الغربية وجنوب البلاد.

ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد:

السبت 30 أبريل
-------------------
العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 35 18
السواحل الشمالية 24 17
جنوب سيناء 37 25
شمال الصعيد 38 20
جنوب الصعيد 43 25



الأحد 1 مايو
---------------
العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 31 17
السواحل الشمالية 27 16
جنــــوب سيناء 35 24
شمال الصعيد 35 18
جنوب الصعيد 41 24


الاثنين 2 مايو
--------------
العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحرى 33 19
السواحل الشمالية 32 18
جنوب سيناء 35 24
شمال الصعيد 39 20
جنوب الصعيد 41 26


الثلاثـاء 3 مايو
----------------
العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 33 17
السواحل الشمالية 27 16
جنوب سيناء 35 22
شمال الصعيد 36 18
جنـــــوب الصعيـــــد 42 23

الأربعاء 4 مايو
-------------------
العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 30 16
السواحل الشمالية 25 16
جنوب سيناء 35 23
شمال الصعيد 33 17
جنوب الصعيد 41 23



الخميس 5 مايـو
-----------------
العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 30 16
السواحل الشمالية 25 16
جنوب سيناء 33 22
شمال الصعيد 34 17
جنوب الصعيد 38 23


الجمعة 6 مايـو
---------------
العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 30 16
السواحل الشماليـة 24 16
جنوب سيناء 33 22
شمال الصعيد 33 17
جنوب الصعيد 38 23

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

تأكيدا لـ«الدستور».. الجريدة الرسمية تنشر حكم إدراج حمزة زوبع و16 متهما على قوائم الإرهاب

«العاقل هو من يتعظ بغيره».. قصة جملة أغضبت مرسى من الشيخ الطبلاوى (خاص)

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

محمد عبدالمنعم صالح نصر رئيساً لشركة «إيثيدكو»

أحمد عبدالعاطى.. «بوسطجى مكتب الإرشاد» فى قصر مرسى

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟