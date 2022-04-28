الكرملين: ضخ أسلحة غربية إلى أوكرانيا يهدد أمن القارة الأوروبية

حذرت الرئاسة الروسية “الكرملين” مجددًا، من أن استمرار صادرات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ يشكل خطرًا على أمن القارة الأوروبية.

وقال المتحدث الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي، اليوم الخميس، ردًا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، بشأن ضرورة تصدير أسلحة ثقيلة لكل من أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا - "إن ضخ أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا ودول أخرى تشكل بحد ذاتها تهديدًا لأمن القارة الأوروبية وتتسبب في انعدام الاستقرار".

ودعا بيسكوف الصحفيين إلى توجيه أسئلتهم بخصوص تقييم موسكو لتصريحات تراس إلى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية قد دعت مؤخرا إلى مواصلة صادرات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وضمان أن تكون لدى مولدوفا وجورجيا المتانة والقدرة المطلوبتان؛ للحفاظ على سيادتهما وحريتهما.

وفي الجانب الأوكراني، أكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخاييلو بودولياك، اليوم، أن من حق أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية روسية، لافتا بذلك إلى أن كييف قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية.

وأوضح بودولياك - في تغريدة أوردتها قناة “الحرة” الأمريكية - أن روسيا تهاجم أوكرانيا وتقتل مدنيين، وأن بلاده ستدافع عن نفسها بكل الوسائل بما يشمل ضربات على مخازن وقواعد للروس، مضيفًا أن العالم يعترف بهذا الحق.