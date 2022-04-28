تأكيدا لـ«الدستور».. الجريدة الرسمية تنشر حكم إدراج حمزة زوبع و16 متهما على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، حكم الدائرة 24 جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، والتي انفردت “الدستور” بنشره أمس الأربعاء، والخاص بإدراج 17 متهما على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من يوم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة حيثيات إدراج حمزة سعد أحمد زوبع و16 آخرين في طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2022 إدراج كيانات إرهابية وطلب الإدراج رقم 6 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات قسم التجمع والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة.

والأسماء هم: حمزة سعد أحمد زوبع وحسام الدين عبدالرحمن والسيد فرج محمد وعماد محمد السيد وأمين يوسف أمين وعبدالحكيم عامر أحمد وهشام متولى على حسن وإسلام علواني حجازي وإبراهيم سعد إبراهيم ومحمد محمد سعيد وصهيب سامي مصطفى ومحمد أبوزيد محمد وطارق إبراهيم وعلاء الدين فوزي وأحمد فوزي شطا ومحمد حسام الدين.

وقالت المحكمة إن واقعة الدعوى تتحصل في سعي جماعة الإخوان المسلمين وقيادتها الهاربة خارج البلاد لممارسة أعمال إرهابية، وذلك بإشاعة الفوضى وإسقاط نظام الحكم القائم وعليه قاموا بوضع مخطط عدائي لارتكاب أعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام المختلفة بقصد إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس ونفاذا لمخططهم هذا أصدرت جماعة الإخوان المسلمين تعليماتها إلى مسئولي اللجنة الإعلامية الهاربين بالخارج حمزة سعد أحمد زوبع وحسام الدين عبد الرحمن الشوبكي والسيد فرج محمد توكل وعماد محمد السيد عامر البحيري بتكليفات كوادرها بالداخل بعمل هيكل أطلق عليه اللجان الإعلامية، وعليه قام مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بمحافظة الإسكندرية المتهم أمين يوسف أمين إبراهيم بتشكيل تلك اللجنة من باقي المتهمين من السادس حتى السابع عشر، وقد أقر المتهم الثاني عشر صهيب سامي مصطفي غريب الزقم بالتحقيقات بانضمامه وأغلب المتهمين إلى اللجنة الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان بمحافظة الإسكندرية، وأنه مارس بالفعل إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأضاف أن تلك اللجنة الإعلامية ضمت كلا من المتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر ومن الثالث عشر حتى الأخير السابع عشر.