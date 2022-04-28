الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022

امتحانات الصف الخامس
امتحانات الصف الخامس

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022.. يزداد البحث عبر جوجل عن جداول امتحانات النقل التي أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، ولذلك نقدم لكم من خلال ذلك التقرير جدول امتحانات الصف الخامس للجيزة ترم ثاني للعام 2022.

موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022
 

وتبدأ الامتحانات للصف الخامس يوم السبت الموافق 7 مايو عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وتنتهي في 11 مايو للعام 2022، كما أنها تعقد ورقياً في لجان مؤمنة من قبل إدارات المدارس، ومطبقة لكافة الإجراءات الإحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل الإجراءات في تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية وقياس درجة حراراتهم قبل السماح لهم بدخول المدارس، كما شددت المديرية على الطلاب بالمذاكرة والاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم التي تعمل على فهم كيفية الإجابة على الأسئلة التي تركز على فهم طالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022
 

جدول امتحانات الصف الخامس الإبتدائي الترم الثاني 2022 لمحافظة الجيزة:

1- السبت 7 مايو: من 8:30 إلى 11:00، يخوض الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية من 11:15 إلى 12:45 ظهرًا.

الفترة المسائية: اللغة العربية من 1 إلى 3:30 عصرًا، التربية الدينية من 3:45 إلى 5:15 مساءً.

2- الاثنين 9 مايو: من 8:30 إلى 10:00 يمتحن الطلاب مادة الرياضيات، ومن 10:15 إلى 11:45 مادة الدراسات الاجتماعية.

الفترة المسائية: الرياضيات من 1:00 إلى 2:30، والدراسات الاجتماعية من 2:45 إلى 4:15 مساءً.

3- الأربعاء 11 مايو: من 8:30 إلى 10:00 يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ومن 10:15 إلى 11:45 امتحان مادة العلوم.

الفترة المسائية: اللغة الإنجليزية من 1:00 إلى 2:30، ومن 2:45 إلى 4:15 مساءً مادة العلوم.

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يذكر أن مديرية التربية والتعليم قد نوهت أن جدول امتحانات الصف الخامس للجيزة ترم ثاني 2022 يطبق القرار الوزاري 313، وأنه سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 والقرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017 والقرار رقم 360 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم التربوي الشامل.

التعليم الفنى فيروس كورونا وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات امتحانات النقل امتحانات الصف الخامس الابتدائي موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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