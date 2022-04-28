صندوق النقد يحذر من «اضطرابات اجتماعية» في إفريقيا مع ارتفاع أسعار الغذاء

حذّر صندوق النقد الدولي من "اضطرابات اجتماعية" في دول إفريقيا جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يثير خشية من موجة "أعمال شغب بسبب الجوع".

نبّهت المؤسسة ومقرها في واشنطن في تقرير إقليمي الخميس من أن "المخاوف بشأن الأمن الغذائي زادت بشكل كبير" مع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما فاقم "مخاطر الاضطرابات الاجتماعية" في البلدان الفقيرة.

وصرّح مدير قسم إفريقيا بصندوق النقد الدولي أبيبيه آمرو سيلاسي لوكالة فرانس برس "نشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع الأخير في أسعار الغذاء والوقود" في القارة، مشيرا إلى مخاطر "الاحتجاجات الاجتماعية".

وتابع "هذه الصدمة تصيب خصوصا الأشد فقرا عبر زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود والمواصلات بشكل عام".